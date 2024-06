V současné době právě probíhá zápis pro školní rok 2024/2025. Kurzy se konají od pondělí do čtvrtka. Do středy je to v Rakovník na nábřeží T. G. Masaryka, ve čtvrtek ve studiu Cvička v Novém Strašecí. Nejvíce obsazené jsou pokračovací kurzy, ale pro miminka od 4 měsíců do jednoho roku a od jednoho roku do tří let máme místa dost. Při velké poptávce jsme schopni otevřít další kurz.

Autor: Lenka Tovarová