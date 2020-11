K symbolům plzeňského loutkářství však nepatří jen Spejbl, prostořeký Hurvínek nebo chytrolínka Mánička. Více než dvousetletá tradice loutkářství je ve městě stále živá a dodnes baví děti i dospělé, ať už pohádkovými příběhy, nebo zábavnými scénkami s narážkami na současné dění.

Spejbl začínal s Kašpárkem

Dva roky po skončení války se divákům poprvé představila postava Spejbla, kterou dnes poznávají lidé po celém světě. Na počátku měl Spejbl představovat hospodského žvanila, který všemu rozumí, a ve scénkách mu byl partnerem šprýmař Kašpárek. Přestože byl Spejbl mezi diváky oblíbený, teprve s příchodem Hurvínka dostala představení ty pravé grády a publikum se mohlo potrhat smíchy. Loutku Spejblova syna vyřezal jako překvapení další významný plzeňský loutkář Gustav Nosek.

Kromě divadelních vystoupení se Spejbl s Hurvínkem objevili také v rozhlase, na gramofonových deskách a v knihách. V roce 1930 Skupa v Plzni založil první profesionální loutkovou scénu v tehdejším Československu. Jeho jméno nese i festival loutkových a alternativních divadel Skupova Plzeň, jehož 34. ročník musel být letos zrušen.

Humorné scénky roztržitého otce a drzého syna baví děti i dnes. „Někdy je pro nás až překvapivé, ale radostné, že nejmladší návštěvníci postavy Spejbla a Hurvínka většinou znají. Znají také jejich kamarády Máničku a pejska Žeryka. Rodičům a prarodičům patří uznání, že své ratolesti učí o slávě a významu těchto původem plzeňských loutek,“ říká pedagožka Muzea loutek Plzeň Jana Košová.

5 věcí, které o Spejblovi možná nevíte:



- Jeho křestní jméno je Josef. Podle vzpomínek Josefa Skupy vzniklo jméno zcela spontánně a už mu zůstalo. Pojmenování Spejbl nemá jasný původ, může jít o zkomoleninu výrazu bejbl, což v němčině znamená hlupák nebo popleta.

- V prvním vystoupení po boku Kašpárka Spejbl vystupoval jako cvičenec na hrazdě.

- Před vytvořením dvojice s Hurvínkem Spejbl vystřídal několik partnerů. Kromě Kašpárka to byl například šibal Seligmánek nebo pantáta Vočáhlo a dokonce i loutkový Švejk.

- Za druhé světové války byl Josef Skupa zatčen a loutky Spejbla a Hurvínka skončily v trezoru gestapa. Po osvobození je američtí vojáci vyhodili na smetiště, odkud je zachránil plzeňský školák.

- Spejblovo oblečení do plandavého fraku má podtrhovat jeho charakter maloměstského všeználka, který ale všechno poplete, což podtrhuje jeho obutí do dřeváků.

