Červnový termín by pro nás a hlavně pro vás nesplnil všechna očekávání, tak jsme se rozhodli Cihlák open air posunout na 21. srpen. Jsme si vědomi, jak natěšení jste, ale zároveň doufáme, že vám to ještě chvíli vydrží a svoje touhy ukojíte o dva měsíce později. Užít si ho budete moci v Čisté 21. srpna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Jdeme do toho znovu ve velkém, tedy 2 stage, skoro 20 DJs, uslyšíte opět celou škálu elektronické muziky od drumandbassu přes house až po techno. Letošní 3. ročník vám zase a znovu ukáže, že kvalitní dýdžeje máme přímo pod nosem - ty naše domácí. I to je jedna z věcí, na kterých si zakládáme a věříme, že právě proto se k nám vracíte. No a kdo už v Cihelně byl, dá nám za pravdu, že místní industiální old school atmosféra se určitě neokouká! Zábava bude už po obědě a pojedeme až do rána. Kempit můžete zdarma v autech, karavanech nebo stanech na louce vedle. Vstupenky kupujte v síti Ticketportal nebo na místě.