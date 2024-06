Oráčovskou věznici navštívili studenti, a to za účelem prevence kriminality a užívání drog. Exkurze navázaly na dlouhodobou spolupráci s nestátní neziskovou organizací Prak – Prevence, poradenství, z.s., která má uzavřenou Dohodu o spolupráci s Vězeňskou službou České republiky již od roku 2010.

Věznici navštívili také studenti ze SŠ a ZŠ Jesenice. Všichni měli možnost si v rámci exkurze prohlédnout prostory věznice a seznámit se s jejím běžným chodem.

Odborní zaměstnanci svým poutavým výkladem přiblížili studentům situace, do kterých se mohou za mřížemi dostat a také to, jak probíhá běžný den odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody. Studenti dostali příležitost podívat se do ložnic odsouzených, společných prostor a návštěvních místností. Vrcholem celé exkurze je pro většinu studentů návštěva oddělení výkonu kázeňských trestů, které jako jediné ve věznici disponuje klasickými celami.

V rámci exkurzí se odborní zaměstnanci dotkli také tématu drog a to nejen za mřížemi. Poukázali na to, že mnoho odsouzených se do výkonu trestu odnětí svobody dostane právě díky drogám. Alespoň na krátkou chvíli studenti poznali svět za mřížemi, tedy realitu, která je pro většinu lidí nepředstavitelná a také případné následky neuvážené životní volby.

Autor: Lenka Pašková