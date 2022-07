JesFest zapíše desátý ročník. Vystoupí třeba rapper Paulie Garand a další

Jubilejní 10. ročník multižánrového hudebního festivalu JesFest se uskuteční v jesenickém letním kině v sobotu 16. července. Na začátku plánování letošního ročníku jsme si dali za cíl vybrat to nejlepší, co nám a bývalým členům za těch devět ročníků utkvělo v hlavě. Bohužel jsme záhy zjistili, že jsme si tím na sebe částečně upletli bič. Ale nakonec jsme i přes opakující se problémy s laděním termínů, hudebníků na dovolených a i přemrštěných finančních požadavků dotáhli letošní line-up do zdárného konce.

V sobotu přijel beach parku popřát Paulie Garand | Foto: Lucie Benešová