/FOTOGALERIE, VIDEO/ V loňském roce se čtyři desítky nadšenců z Rakovnicka zapojily do výzvy Do práce na kole a stali se součástí velké rodiny více než dvaceti tisíc lidí, kteří po celý měsíc květen zanechali doma svá čtyřkolá vozítka a dopravovali se do práce vlastními silami, tedy na kole, pěšky, na koloběžce či in-linech. Rádi bychom prostřednictvím této soutěže i nadále motivovali co nejvíce občanů k tomu, aby více využívali zdravý a šetrný způsob cestování.

Rakovničané se opět zapojili do výzvy Do práce na kole. | Foto: Jan Švácha

Přepravujme se zdravě a bez stresu. Udělejme něco pro své zdraví, pro čistotu ovzduší svého okolí. Ukažme všem, že není nutné každý den sedat do auta.

Rakovnicko má jedinečné podmínky pro terénní, rekreační či silniční cyklistiku. Oblast je protkána řadou značených cyklotras nejrůznějších obtížností. Rakovníkem prochází páteřní cyklostezka, která umožňuje průjezd celým městem bez zbytečného čekání, což by nám především v dopravní špičce mohli řidiči vozidel pomalu se posouvajících ulicemi závidět. Na Rakovnicku se koná celá řada cyklistických závodů pořádaných organizacemi i nadšenými jednotlivci.

Zdroj: Youtube

K opravdovým svátkům cyklistiky a pohybu vůbec patří Rakovnické cyklování, Jesenický surovec, R60 a další. V oblasti žije a působí řada cyklistů, kteří se účastní vysokých soutěží v silniční cyklistice i MTB, ultramaratonů, bikepackingových závodů a expedic.

V letošním ročníku budou na Rakovnicku oceněni tři jednotlivci s nejvyšším nájezdem kilometrů. Dále tři týmy s nejvyšší pravidelností. A každý kromě skvělého pocitu získá unikátní triko akce z biobavlny a s ekologickým potiskem navržené uznávaným českým typografem Janem Charvátem.

Vyrazí v roce 2023 na cesty do práce vlastními silami víc lidí než v minulých ročnících? Aspoň tolik, kolik je parkovacích míst u Tesca? Tedy u jediného z několika rakovnických supermarketů? Hlaste se, přesvědčujte zaměstnavatele, ať vás podpoří, jezděte… Držte se, hýbejte se, užívejte světa. Těším se, že se v průběhu května někde potkáme. Na akci na triko nebo společné vyjížďce.



Co je Do práce na kole?

Celorepubliková Květnová výzva, která se každoročně koná od 1. do 31. května.

Motivace k tomu, abychom se do práce dopravovali aktivně a udržitelně – na kole, pěšky, na koloběžce, in-linech…

Podpora zdravějších a bezpečnějších měst - snižování emisí, hluku, úrovně prašnosti a podpora tvorby bezpečné infrastruktury pro pěší a cyklo.

Netradiční teambuilding s kolegy*němi napříč firmou.

Cesta, jak podpořit fyzické i psychické zdraví obyvatel.

Neziskový projekt, který běží už 13 let napříč Českou republikou.



Jak se přihlásit?

Registrace do Květnové výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem 2023 je otevřená od 1. února do 30. dubna 2023. Čím dříve se registrujete, tím méně zaplatíte na startovném a také dřív obdržíte startovní balíček s tričkem či nákrčníkem.



Zapojte svou firmu

Dejte dohromady tým ve své firmě či organizaci a soutěžte o co největší pravidelnost při dojíždění. Požádejte zaměstnavatele o podporu akce. Do Květnové výzvy Do práce na kole se každý rok zapojí více než 2000 firem a čísla stále rostou. Staňte se členem moderní rodiny firem podporujících udržitelné cestování a zvyšování fyzické zdatnosti!

A co Rakovnicko?Plánujeme pro vás setkání účastníků, společnou vyjížďku a ocenění nejlepších. A také „akce na triko“.

Co je „akce na triko“ – výzva k podpoře

Důležitou součástí Do práce na kole jsou právě Akce na triko, které jsou odměnou účastníkům a účastnicím. Akce na triko jsou příležitost potkat se s kolegy, kamarády či blízkými u zmrzliny na triko, kávě k dortu zdarma, návštěvě galerie na triko zdarma atp. Akce na triko utvářejí atmosféru Do práce na kole.

Alexandr Se Krško