Do Rakovníka přijeli s rafinovaným programem složeným z „pecek“ světových klasiků, chytře proložených skladbami českých velikánů. Posluchači tak mohli slyšet vedle snad nejznámější skladby pro sólové violoncello Bachovy Suity G Dur, také hravé vyprávění Janáčkovy Pohádky pro violoncello a klavír nebo charakteristicky znějící Variaci na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinů. Už tak pestrobarevný program završila a do složitých akordů rozbarvila hudebně impresionistická Sonáta d moll Clauda Debussyho. Jako přídavek stačilo přidat Saint-Saënsovu Labuť a další skvělý hudební zážitek byl hotov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.