Nad obcí Kounov na vyvýšené plošině jsou v lese řady kamenů, bývaly prý v okolí známé, ale první písemnou zprávu o nich uveřejnil místní učitel Antonín Patejdl v roce 1934. Jde o 14 možná 16 rovnoběžných a rovných řad kamenů. Neznámí stavitelé je sem dopravili z blízkého i vzdáleného okolí. Mimo tyto řady leží největší kameny které byly pojmenovány Pegas a Gibon. Nelze určit zda jsou na svém původním místě. Odstup mezi řadami není pravidelný ale je od 10ti do 20ti metrů. Tato soustava se liší od jakýchkoliv jiných staveb které známe. Řady kamenů běží od jedné hrany návrší k druhé hraně ve směru severojižním. O smyslu řad jsou různé zcela odlišné doměnky ale bez sebemenšího reálného opodstatnění. Jde o ohraničení polí, ale proč by byla tak úzká, nebo jde o závodní dráhy, ale jaké a proč zde? Možná je i další úvaha ale též asi nedoložitelná.

Kounovské řady | Foto: Vít Norek

Na horním konci Kounova je křižovatka kde jsou směrovky Louny 19 km, Žatec 21 km. Do Rakovníka je to 17 km. Jsme zde uprostřed vzdáleností těchto měst. Shodou okolností od Kounova k Lounům a k Žatci těčou vodoteče. Kounov má tedy centrální umístění a na návrší nad ním jsou ohraničené pruhy zemně. Kdo se zde řadil že dnes o tom nemůžeme mít zprávy. Bylo to vojsko. Husité měli několik center působení a vlivu. Byli radikální Táborité, umírnění pražané, východočeši kolem Hradce Králové kteří byli později nejbližší Janu Žižkovi a po jeho smrti si říkali Sirotci a poslední skupina husitů byl městský svaz Žatec, Louny, Slaný. Tato husitská centra měla mezi sebou ideologické sváry ve výkladu a uplatňování Písma Svatého. Shodovali se na přijímání svátosti Boží pod obojí způsobou.