Na zájezd jsme vyjeli v brzkých ranních hodinách. Po příjezdu do Budapešti nás čekala úvodní prohlídka západní části města – Budína; prošli jsme se kolem nejvýznamnějších pamětihodností – paláců Hradního vrchu (Národní galerie, Královský palác, sídlo prezidenta Sándorův palác), náměstí sv. Trojice, Matyášova kostela nebo působivého neorománského památníku Rybářská bašta s výhledem na východní část města Pešť či na kontroverzní budovy hotelu Hilton.

Autobus nás poté převezl do centra Pešti, kde jsme se zastavili v nejznámější budapešťské tržnici Vásárcsarnok plné maďarských kulinářských specialit a minuli Židovskou čtvrť s Velkou synagogou. V závěru prvního dne jsme se prošli po nákupní třídě Váci utca s množstvím obchodů a občerstvení a navštívili vánoční trhy na náměstí Vörösmarty s charakteristickými dřevěnými domky trhovců a s vyhlášenou cukrárnou Gerbeaud. Poté jsme se obytovali v nedalekém Wombat City hostelu.

Druhý den po vydatné snídani jsme se přesunuli do severní části Pešti a absolvovali procházku čtvrtí kolem impozantní budovy Parlamentu postavené v romantizujícím stylu. Následně jsme zhlédli vánočně vyzdobenou baziliku sv. Štěpána, Státní operu, Rooselveltovo náměstí a další pamětihodnosti. Kolem poledne jsme se metrem přemístili do čtvrti Városliget na Náměstí hrdinů s Památníkem milénia a významnými stavbami: Domem umění, Vyjdahunyadským hradem, Jácká kaplí atd. Odpoledne jsme navštívili muzeum maďarského představitele op-artu Viktora Varaselyho. Po krátké zastávce v supermarketu na kraji Budapešti jsme se vydali zpět do České republiky.

A jak výlet hodnotí někteří ze studentů?

„Výlet se mi moc líbil. Nejlepší byl místní guláš, který byl velmi pikantní díky žluté pálivé paprice. Památky byly v pohodě.“

„Výlet byl super, jen škoda, že se nám nepovedlo počasí… Kdyby byl aspoň sníh, mohl by navodit větší vánoční atmosféru. Jsem rád, že jsme si prošli spoustu památek, ale nevadilo by mi si prohlédnout méně věcí, ale zůstat tam déle a dozvědět se více.“

„Neměl jsem velká očekávání. Jet na jednu noc, když je cesta tak dlouhá, mi přišlo nesmyslné. Opak je ale pravdou. I v časovém presu jsme stihli poznat spoustu zajímavých míst, ochutnat místní kuchyni a díky důvěře našich profesorek jsme si mohli užít krásy města i ve večerních hodinách. Nakonec to stálo za to!“

Autor: Hana Prošková, GZW Rakovník

