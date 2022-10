Letošní, v pořadí již 26., ročník rytířských slavností Křivoklání, které pořádají profesionální šermíři Merlet ve spolupráci s hradem Křivoklát, bude probíhat ve zdech gotického hradu ve dnech 1. a 2. října 2022. Přijďte s námi oslavit 35 let skupiny Merlet. Celý program bude doslova nabitý atmosférou středověku a chrabrých rytířů. Jako novinku jsme do programu zařadili vystoupení gladiátorů. Návštěvníci si dosyta užijí šermířských soubojů, turnajových klání, velkolepého rytířského průvodu, dobové hudby, kouzel a iluzí, dětské stezky, tržiště a dalších zajímavých čísel programu, který je zaměřen na celé rodiny. Na své si tedy určitě přijdou jak dospělí, tak i děti.

Vlastní program na pódiu nabízí celou řadu atraktivních vystoupení. Představovat blíže šermíře ze skupiny Merlet by bylo nošením dříví do lesa. Bezesporu nejlepší česká skupina už na hradech vystupuje jen výjimečně, věnuje se hlavně natáčení historických filmů pro nejzvučnější světové produkce. Křivoklátu však zůstává věrná.

Vrcholem každého dne budou rytířská a turnajová klání v podání šermířských skupin Merlet a Maledictus. Diváci uvidí statečné rytíře, kteří se budou bít „na život a na smrt“. Po oba dva dny, vždy ve 14 hodin, vstoupí na nádvoří velkolepý kostýmovaný průvod.

Na své si přijdou i ti, kteří mají rádi zvířata. Dravce, kteří si „zahráli“ ve slavných filmech, představí sokolník Teir. Ukázky výcviku a volného létání dravců budou doplněny poutavým výkladem. Pro všechny milovníky historických zbraní a zbroje bude otevřena dobová zbrojnice s odborným výkladem o zbraních. A protože se bude jednat o filmovou zbrojnici, dozvědí se návštěvníci, ve kterých historických filmech lze vystavené zbraně spatřit. Kdo bude mít zájem, může si je „osahat“ a vyfotit se s nimi.

Pro děti, ale i celé rodiny, je připravena Stezka rytíře Merletíka, na které si vyzkoušejí různé dovednosti i stará řemesla. Každý účastník na závěr obdrží Rytířský glejt s překvapením. Ani letos nebude při Křivoklání chybět zábava pro děti. Tentokrát se se dvěma představeními představí letošní mistr České republiky ve velkých iluzích Jan Vaidiš. Pravou keltskou muziku bude hrát kapela Vintage Wine, která nenechá v klidu nikoho, kdo na hrad zavítá.

Ke Křivoklání neodmyslitelně patří řemeslnický jarmark. Ani ten nebude letos chybět. Trhovci nabídnou rukodělné výrobky a drobnosti pro radost a potěchu duše. K dispozici budou i dětské dílničky. V hradních tavernách bude skvěle postaráno o chuťové buňky příchozích. O pivo, víno, medovinu, burčák, opékanou slaninu, pečené maso, placky, sladkosti a lahůdky všeho druhu nebude nouze.

Po celý den se stanete součástí mimořádného zážitku a alespoň na chvíli se budete moci vrátit do časů statečných rytířů a vznešených dam, kdy čest, síla a odvaha vévodily nejen hradu Křivoklát. Nenechte si tuto jedinečnou podívanou pro dospělé a zábavu pro děti ujít. V sobotu bude hradní brána otevřena od 10 do 18 a v neděli od 10 do 17 hodin.

Autor: Hana Michalová, Merlet

