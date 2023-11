lSŠ Rakovník se účastnila celostátní soutěže kuchařů, kterou pořádala firma Bolton Czechia. Už od jara probíhala první kola, která byla pouze korespondenční a téma bylo "Rio mare - Svačina roku 2023". Na 160 soutěžících ze 47 středních škol se zaměřením na gastronomii se pokoušelo dostat do dalšího kola. Mezi nimi i naši žáci - Simona Boháčová, Natálie Pokorná, Kristýna Truksová, Marie Kreisingerová a Veronika Házlová.

Simona Boháčová, Natálie Pokorná, Kristýna Truksová z ISŠ Rakovník se dostaly do dalšího kola. | Foto: se souhlasem ISŠ Rakovník

Prvním třem jmenovaným se to podařilo a probojovali se dále do nominačního kola. To proběhlo 12. října v Praze ve Stodůlkách v budově Makro Akademie. Tady jsme mohli sledovat kuchařské umění už jen 50 soutěžících. Úkolem bylo navrhnout a připravit originální, rychlou a chutnou svačinu za použití rybích výrobků.

Celým dnem nás provázela známá herečka, kuchařka i moderátorka Markéta Hrubešová. Porota byla šestičlenná v čele s garantem soutěže Zdeňkem Křížkem a předsedou Vladimírem Pickem. Dalšími členy poroty byly známé tváře - Jiří Král, šéfkuchař restaurace Aureole, nebo Vladimír Stuparič, šéfkuchař a majitel kuchařského studia Atelier Culinary.

Hodnotila se chuť a konzistence pokrmu, dále pak servis a hygiena při přípravě a podávání pokrmu, posléze pak celkový dojem a splnění časového limitu. V silné konkurenci žáků z hotelových škol se našim studentům nepodařilo probojovat mezi 12 nejlepších finalistů. l tak všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.