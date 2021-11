Poslední parní víkend, tak se jmenuje akce, která se o víkendu 30. – 31. října uskuteční v Lužné u Rakovníka. Návštěvníci se budou moci svézt parním vlakem, historickým motoráčkem nebo parním vláčkem po muzejní úzkokolejce. Akce symbolicky uzavře letošní parní sezónu v ČD Muzeu.

Historické vlaky - Heligon. | Foto: České dráhy

Poslední říjnový víkend zatopí pracovníci ČD Muzea v Lužné u Rakovníka letos naposledy parní lokomotivy. Návštěvníci se s nimi budou moci svézt jak v sobotu, tak i v neděli, a to mezi Lužnou a Řevničovem a mezi Lužnou a Rakovníkem. Z nádraží v Lužné u Rakovníka vyjedou dvě parní lokomotivy: Heligón 414.096 se soupravou vozů řady Ci a Kremák 534.323 s vozy řady Bai. Každý z vlaků se během víkendu vydá hned na čtyři jízdy. Směrem do Rakovníka budou vlaky odjíždět oba dva dny v 9:50 a 15:03, do Řevničova pak ve 12:00 a 13:50. Jízdenky se budou prodávat přímo ve vlacích.