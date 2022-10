„…Hra je formou dlouhého monologu. Trnavského styl podání, cit pro načasování i improvizaci, lehkost projevu, to mi sedlo. Navíc se mi líbila kombinace humoru i hořkosladkých momentů, které "vážně dával". Jak jsem pedagogovi rozuměla jeho nepochopení moderního hudebního žánru…“

„Výborně jsem se bavila, a to jsem dosud neměla M. Trnavského vůbec v oblibě. I jsem váhala, zda opravdu jít. Jeho suverénní projev byl to nejlepší, co mohl této inscenaci dát, obzvlášť v humoru a i když přišlo na náhlé improvizace. Skvěle rapuje i zpívá, překvapil mě. Chválím i pointu celého vyprávění - nečekala jsem takový konec. Nesmím s pochvalou zapomenout na výborné dvě tanečnice! Že jsou to profesionálky, se hned poznalo…“

Autor: Lída Faflíková

