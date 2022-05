Neodjížděli jsme s velkými nadějemi, protože všechny děti, až na jednu včelařku, začaly chodit do kroužků teprve 1. září 2021, takže děti neprodělaly ještě celý včelařský rok. O to větší byla sláva a nadšení při vyhlašování výsledků. Zlatou včelu v kategorii mladších žáků vyhrála naše členka Linda Iblová a šesté místo v této kategorii obsadil její bratr Miroslav Ibl. Oba dva postupují do celostátního kola této soutěže, které se bude konat koncem května ve včelařském učilišti v Nasavrkách. V této kategorii je velmi dobré ještě umístění Dominika Roštínského, který skončil na dvacátém místě. V kategorii straších žáků se velmi dobře umístila Zlatka Matějovičová na jedenáctém místě a uniklo ji celostátní kolo pouze o jedno místo.