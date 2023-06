/FOTOGALERIE, VIDEO/ Čtvrtek 25. května je Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný Pomněnkový den. V daný den se v roce 1979 ztratil v New Yorku při cestě do školy šestiletý Etan. Přes veškeré usilovné pátrání se ho však nepodařilo nalézt. V období ztráty chlapce kvetly pomněnky, kvůli tomu se tak staly symbolem pohřešovaných dětí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

V České republice si Pomněnkový den připomínáme od roku 2004. Problematice pohřešovaných dětí se věnuje odbor prevence kriminality ministerstva vnitra, který ve spolupráci s Policií ČR vytvořil projekt „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“. Ten je aktivován při pátrání po takzvaném dítěti v ohrožení. Systém umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků, a tím i široké veřejnosti do pátrání. Právě rychlost je v těchto případech jedním z rozhodujících faktorů.

Zdroj: Youtube

Co vlastně dělat, pokud se nám ztratí dítě? I když je to těžké, zachovat klid, malé děti se často jen někde „schovávají“. Důležité je prohledat místa, kde bylo dítě naposledy a nebezpečná místa v okolí, dále kontaktovat rodinu, přátele a sousedy. Pokud je stále dítě nezvěstné, zavolat policii přes tísňovou linku 158. Při oznámení je nutné uvést podrobný popis dítěte včetně markantu (pihy, brýle, vada řeči, jizvy apod.), popis oblečení, zdravotní stav a další informace, které by byly podstatné pro pátrání. Samozřejmě je důležité poskytnout policii aktuální fotografii.

Den proti rasismu: útoky a nenávistné projevy se přesunuly na sociální sítě

Monika Schindlová