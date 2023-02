Jak se mám chovat nebo mám vůbec nějaká práva? Takto se často sami sebe ptají lidé - oběti, poškození. Každý poškozený má svá práva, která by měl či mohl znát, aby věděl, čeho se může domáhat. Následující přehled práv není zcela vyčerpávající, poskytuje stručnou orientaci těch nejzásadnějších.

Podávat trestní oznámení lze písemně nebo ústně do protokolu na kterýkoliv útvar Policie ČR, na státní zastupitelství nebo na bezplatnou tísňovou linku 158. Člověk by měl vědět kdy, kde a jakým způsobem k události došlo, kdo skutek spáchal nebo alespoň popis neznámého pachatele, co bylo událostí způsobeno, jaký mohl být pachatele motiv, navrhovat důkazy a svědky.

Rakovničtí policisté varují: Nezapomínejte, že vaše auto není trezor

Oznamovatel má právo žádat, aby byl do jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních. Poškozený může nahlížet do spisu a pořizovat si z něj na vlastní náklady kopie či výpisky. Může se účastnit soudního jednání, žádat náhradu škody, nechat se v trestním řízení zastupovat zmocněncem. Může také žádat mediaci, což je mimosoudní řešení konfliktu, provádí ji Probační a mediační služba ČR.

Poškozený má nárok na ochranu, může například požádat o vyrozumění, bude-li obviněný propuštěn z vazby nebo odsouzený propuštěn z výkonu trestu. Dále může požádat soud o opatření ke své ochraně, zejména jde o utajení podoby svědka či v hlavním líčení vypovídat v nepřítomnosti obžalovaného.

Náhrada škody může být požadována při utrpění újmy na zdraví, kdy lékař stanovuje takzvané bolestné, dále poškozený může žádat úhradu nákladů na léčení, náhradu výdělku, náhradu odcizených nebo zničených věcí. Požadovanou výši škody je třeba co nejpřesněji vyjádřit v penězích a doložit na policii potřebné doklady.

Ptákem roku 2023 je v Česku polák velký

Požadavek na náhradu škody lze v trestním řízení uplatnit nejpozději při hlavním líčení soudu před zahájením dokazování. Pokud soud rozhodne o náhradě škody, doručí trestní příkaz nebo rozsudek. Dále může požadovat zajištění svého nároku na náhradu škody, lze ho provést na majetku obviněného až do pravděpodobné výše škody. Nárok na náhradu škody mají také pozůstalí usmrcením blízké osoby.

Soud má možnost odkázat i na občanskoprávní řízení. Pokud odsouzený nebude ochoten škodu nahradit ani ve splátkách, můžete poškozený navrhnout exekuci na jeho majetek.

Monika Schindlová, mluvčí Policie ČR