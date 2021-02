Budoucí uznávaný herec, lásku k divadlu zdědil po rodičích, jež byli zanícenými ochotníky. Vyrůstal ve Znojmě a většinu dětství prožil v Brně, kde také vystudoval JAMU. Již za studií hrál v brněnském Divadle Husa na provázku, kde působil v letech 1973 až do roku 1990. Poté se stal členem souboru Činohry Národního divadla v Praze (do r. 2013).

Divadlo a film

Pestrou škálu obsahují jeho divadelní role, které ztvárnil zejména na prknech Národního divadla. Mimořádný úspěch mimo jiné sklidila Goldoninova hra „Sluha dvou pánů“, ve které doslova exceloval v roli Truffaldina. Do historie se zapsala tím, že v průběhu dvaadvaceti let tuto postavu hrál v rekordních šesti stech zcela vyprodaných představeních.

Velmi bohatá je filmová i televizní tvorba. Mezi oblíbené postavy patři například nadporučík Růžička ve filmu Tankový prapor (1991), poručík Troník v oblíbeném filmu Černí baroni (1992), JUDr. Ulrich v Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992), role Šebka ve filmu Pelíšky (1998), doktor Martin Elinger v televizním seriálu Doktor Martin (2015-2018) atd.

Okouzlující hlas

Četné jsou též rozhlasové postavy (1973 - 2019) i oblast moderování např. Na kus řeči (2001, Česká televize), Trumfy Miroslava Donutila (2012 - 2013, Česká televize) atd. K mluvenému slovu patří např. pořady Ptejte se mne na co chcete, já na co chci odpovím, Furt ve střehu, Pořád se něco děje, Historky z Provázku atd.

Pěvecký talent uplatnil například v Písničkách z Balady pro banditu (1996), Písničky, které mám rád (1997), Ten báječnej mužskej svět (1998), Písničky z Provázku (1999) nebo Miroslav Donutil v Hotelu Herbich (2000). Svůj podmanivý hlas mnohokrát propůjčil hercům zvučných jmen (Gerard Depardieu, Kevin Costner, Gino Cervi a Philippe Noiret atd.).

Literatura a ocenění

Cenu Český lev za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli získal v roce 1998. Jméno oblíbeného herce se objevilo i v několika knihách, a to například: Miroslav Donutil - uprostřed běhu (1996), Miroslav Donutil o sobě - padesát uzlíků na provázku života (2002), Miroslav Donutil - Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím (2008), Šedesát uzlíků na provázku života - Miroslav Donutil (2011) nebo Pan Herec Miroslav Donutil: Co řekli nejen slavní? (2007).

Literární zpracování nyní obohatila faktografická biografie nazvaná "Mirek Donutil 70", která může být vhodným dárkem nebo zpříjemnit dlouhé zimní večery. Společně s autorem a téměř padesátkou osobností se pak můžete začíst do knihy, která vychází k 70. narozeninám významného českého herce Miroslava Donutila.

EVA HUBATOVÁ