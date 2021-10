Po skončení turnaje a vyhlášení vítězů se ještě hrálo až do setmění v libovolně namíchaných párech.

Jasnými favority byli Padající Hvězdy, kde řádil dvoumetrový Tomáš jak na podání, tak na síti a se skvělou nahrávačkou Veronikou nenalezli dlouho přemožitele – jen Honza s Ondrou je zázračně přehráli 21:19. Nicméně to Hvězdám nezabránilo ve vítezství v turnaji, protože Hoon prohrál jiné tři zápasy. Druhými úspěšnými hráči byl pár z Tišic, který dosáhl rovněž pěti výher, prohrál ovšem s Hvězdami, a toto vzájemné skóre rozhodlo o jejich druhém místě. Čtyř vítězství dosáhli Martin s Bárou, získali tak třetí místo na bedně.

Turnaj mistrně vedl Honza Krčmář, který zastoupil Lucku. Při sedmi týmech a hře v tabulce každý s každým šlo celkem o jednadvacet zápasů. Rozhodlo se tedy, že se bude hrát na jeden set dlouhý do dvacet jedna bodů.

Sobota se vyloupla po dvou deštivých dnech jako sluneční perla. Moc se to hodilo pro tak letní hru jakou plážový volejbal je, a tak jsme si to parádně užili. A sjelo hned sedm natěšených týmů, když osmý přihlášený, ve kterém měla nastoupit ředitelka a svolavatelka turnaje Lucka Zemanová, se musel odhlásit pro covid u dítěte v rodině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.