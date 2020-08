Nedávno jsem byl na výletě na Kounovské řady. Hned pod Džbánem jsem si všiml vysoké suché břízy kousek od silnice na okraji lesa, která hrozí pádem do silnice, a hlavně zpřetrháním drátů elektrického vedení. Kus obce bezpochyby zůstane bez proudu, až to spadne! A tak jsem si začal všímat okolí.

Zdroj: Ivan Krýs

O kousek dál, za tunelem na silnici k nádraží, se nad silnicí klene několik stromů kořenících hned u příkopu. A právě představa, že by některý z nich mohl za lijavce s vichřicí spadnout na projíždějící autobus mě přiměla, abych to vyfotil a poslal do novin. Zaujme to někoho?

Autor: Ivan Krýs