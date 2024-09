Oddělení jsme otevřeli 16. září 2024, první pacienty přijme nemocnice 23. září tohoto roku.

Slavnostní otevření paliativní péče a LDN v Masarykově nemocnici Rakovník. | Video: Martina Němcová

„Zvláštní kategorií jsou pacienti s nevyléčitelným onemocněním, kteří vyžadují soucitnou, paliativní léčbu. I přes veškerý pokrok medicíny v 21. století těchto nemocných přibývá a v našem zdravotnickém zařízení dosud chybělo oddělení, které by se o takové pacienty staralo. Péči o ně přebíralo interní oddělení, oddělení lékařské následné péče nebo léčebna dlouhodobě nemocných. To s ohledem na zaměření těchto oddělení není ideální. I přes veškerou snahu nemohla být těmto pacientům poskytnuta taková péče, jakou by potřebovali. Ne ve smyslu lékařské a zdravotní péče jako spíše prostředí. Pacienti v paliativní péči potřebují zejména klidné, hezké prostředí, ve kterém se mohou kdykoli setkávat se svými blízkými. A to jim chceme nabídnout na našem oddělení paliativní péče. Bude sice součástí šestnáctilůžkové LDN, ale prostorově oddělené. Aktuálně otevíráme tři pokoje, každé s možností obsazení dvěma lůžky. Součástí této části oddělení bude odpočinková místnost pro příbuzné klientů a v případě zájmu je možné pokoj pacienta uzpůsobit tak, aby v něm byl sám a rodinný příslušník s ním mohl na pokoji i přespávat. Rodinní příslušníci budou mít k dispozici sociální zázemí se sprchou,“ říká ředitel nemocnice Ondřej Dostál.

Vedoucím oddělení bude Sam Hofman, chirurg se zájmem o paliativní péči, ale u pacientů se budou setkávat i lékaři z jiných oddělení, rehabilitační pracovníci, sociální pracovnice, nemocniční kaplanka a všichni ostatní podle potřeby klientů. Formálně bude oddělení spadat pod primariát interního oddělení.

„Doufáme, že otevřením tohoto oddělení nabídneme našim klientům a jejich rodinách další možnost komplexní zdravotní péče. Naši nemocnici to posouvá od péče akutní v prostorách nových operačních sálů a špičkového oddělení akutní, resuscitační a intenzivní medicíny a místa, kde v naší porodnici v krásném prostředí přichází na svět nová generace i k péči o nemocné, které důstojně doprovázíme z tohoto světa,“ dodává ředitel a přeje novému oddělení hodně sil v jejich důstojné a laskavé práci.

Autor: Martina Němcová