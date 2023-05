/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vivien´s Shadow vydávají čtvrté album s názvem The Beautiful One. Kapela z Nového Strašecí zároveň oficiálně ukončuje svoji činnost a zve na křest desky 30. května v klubu Varšava. Desítku písní The Beautiful One spojuje pohled do problematiky mezilidských vztahů, labyrintu názorů i lží a smrti.

Novostrašecká kapela Vivien´s Shadow. | Foto: Tomáš Jiras

Indie - rocková kapela prošla během své osmnáctileté historie hned několika personálními obměnami. Vydali EP The Name of Second One (2007), Vivien (2008) a split CD Vivien's Quiet / Disshadow. Roku 2012 vyšlo album Three s mixem a masterem Amáka Golden. Odehráli desítky klubových a festivalových koncertů včetně supportu legendárních Jimmy Eat World.

Ke spolupráci s Amákem se vrátili i na novince The Beautiful One. Ta vznikala ve složení Jan Raich (bicí), Tomáš Okrouhlý (baskytara) a Jakub Novák (zpěv, kytara). Za většinou textů stojí právě Novák, na písních Lies a Just Because se podílela Gabriela Raichová.

Zdroj: Youtube

„Měli jsme zhruba dvacet věcí a ty nejlepší jsme nacvičili do podoby, se kterou jsme byli spokojeni my i náš producent Amák. Celý ten proces byl velmi zdlouhavý, dělaly se pomocné stopy, z nejrůznějších důvodů docházelo k dlouhým prodlevám mezi natáčením jednotlivých partů, střídala se studia. Album se tvořilo téměř osm let, původním záměrem bylo vytvořit pop-rockovou věc, výsledkem je spíše alternativně rocková záležitost. Nechť posoudí posluchači. Když jsme si uvědomili, že už spolu nemůžeme hrát, rozhodli jsme se, že by bylo fajn písničky vydat na desce. Stojí za to, “ vysvětluje vydání alba i přes rozpad skupiny Jakub Novák.

The Beautiful One se natáčelo se ve studiu Gideon 3000 Praha a Jan studiu Nové Strašecí, za mixem stojí producent Tomáš Tkáč a masterem Tomáš Karásek alias Gaex ze studia Gargle and Expel.

„Máme za sebou spoustu skvělých koncertů, podařilo se nám vydat čtyři desky, a i přes neshody jsme zůstali kamarády. Myslím si, že se v budoucnosti nějakému reunionu bránit nebudeme,“ dodává Novák.

Album The Beautiful One vychází 3. května na Bandcampu, od 17. května jej naleznete na všech streamovacích platformách. Křest desky proběhne 30. května v pražském klubu Varšava a to ve speciálním akustickém provedení s doprovodem cella, vokálu a perkusí. Jako hosté vystoupí Sunbeam a Kuba Alexa v roli písničkáře a v závěru akce i deejaye. Vstupenky zakoupíte v místě konání.

Anna Mašátová