Návštěvníci mohli zhlédnout Jiřinkovou polku, Roztančené básničky, Výlet do lesa, Čtyři roční období. Nechyběla ani Grandezza, Výlet do Afriky, Hrajeme si, Tři lidové tance, Mokrý tanec, Little dancer, Kalifornské moře, Reconciliation a závěrečným tanečním vystoupením byl Chybný valčík.

Tance se svými žáky připravily učitelky Jana Molíková, Lenka Stránská a Vendula Týčová.

Autor: Ivana Rezková