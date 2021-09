Olympijský víceboj je nejenom sportovní, ale i společenskou událostí. Děti základní školou povinné se zde mohou potkat se známými olympioniky a „ulovit“ si jejich autogram. Slavnostní zahájení, doprovázené českou hymnou v podání Moravské filharmonie Olomouc, nabízí efektní choreografickou podívanou - sportovci totiž vlastními těly utvoří obrazce olympijských kruhů (Novostrašečtí pro tento rok navlékli zelenou barvu).

Školní olympijská výprava dorazila v počtu osmi reprezentantů. V průběhu dvou dnů je čekalo na devět povinných disciplín a jedna s možností výběru. Každý musel absolvovat běh na 60m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby, skok přes švihadlo, trojskok, kliky, leh sedy a hod míčkem. Poslední z disciplín si mohli zvolit z nabídky běhu na 1000m, driblingu s basketbalovým míčem a plavání.

Největších individuálních úspěchů ve svých věkových kategoriích dosáhly Ema Hejnová a Iveta Veličková (obě obsadily skvělou 4. příčku, rozhovory s nimi naleznete níže). Zahanbit se rozhodně nenechal ani Jiří Mikeš, který se umístil na krásném 5. místě. Nelze nezmínit dlouhodobou (prázdninový čas nevyjímaje) atletickou přípravu jejich trenéra a učitele tělesné výchovy Mgr. Jiřího Boučka.

Ema Hejnová, 11 let (4. místo)

Jak probíhala tvá příprava? Kolik času jsi jí věnovala?

Hodně jsem trénovala doma, v poslední fázi jsem každý den cvičila alespoň tři disciplíny. Dále chodím pravidelně na florbal a box, jezdím na kole a přes léto jsem se v tělocvičně připravovala s lyžařským týmem. Samozřejmě mi také pomohly tréninky od pana učitele Boučka.

Když se za vícebojem ohlédneš, jak bys jej zhodnotila?

Víceboj mám moc ráda, je tam hodně disciplín. Když se mi v nějaké nedaří, tak to zase v jiné můžu napravit a vyniknout v tom, v čem jsem dobrá. Bylo to moc pěkně zorganizované, bylo fajn se potkat s olympioniky. Máme podepsané tričko i kartičky, byl to zážitek. Zahájení mě také bavilo.

Co říkáš na svůj výkon?

Jsem hodně spokojená, vše jsem dělala na maximum. Škoda, že to nevyšlo na bronz. Maminka mi ale doma nabízela bramborovou medaili, takže jsem moc dlouho nesmutnila.

Iveta Veličková, 13 let (4. místo)

Jak probíhala tvá příprava? Kolik času jsi jí věnovala?

Čtyřikrát týdně chodím na atletiku. Také jsem chodila na tréninky pana učitele Boučka. Odmala jsem zvyklá na sport, jinak si to ani nedovedu představit.

Když se za vícebojem ohlédneš, jak bys jej zhodnotila?

Byl to velký úspěch, tým se navzájem povzbuzoval a motivoval. Líbila se mi organizace a možnost vidět se s olympioniky. Pan učitel Bouček nás dobře připravil, přivezli jsme moc pěkný výsledek.

Co říkáš na svůj výkon?

Rozhodně jsem to nečekala. Mým osobním cílem bylo se umístit do 20. místa. Čtvrté místo je pro mě obrovské překvapení.

Autor: Tomáš Jun, ZŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí