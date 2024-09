Jednotka musela být zcela autonomní, protože nikde nefungovala elektrická energie, kanalizace ani vodovod.

V neděli se jednotka vrátila v nočních hodinách zpět do Nového Strašecí. Je až neuvěřitelné, jak by se lidé v postižených obcích pro nás rozdali. Sotva jsme začali pracovat, hned nám nabízeli kávu, buchty, vodu a podobně. Nešetřili úsměvy i poděkováním a nám to dávalo ještě větší motivaci jim pomáhat. Poslední rodina, které jsme pomáhali, byla paní, která několik let bydlela v Rynholci. Byla tak hodná, že nám připravila palačinky s nutelou, polívku a jitrnice, které jim dovezl příbuzný.

Autor: Hasiči Nové Strašecí