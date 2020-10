Novostrašečtí vařili kotlíkový guláš

/FOTOGALERIE/ V sobotu 19. září se v Novém Strašecí konal již 4.ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Počasí nám přálo, modrá obloha bez mráčku, sluníčko hřálo, a tak bylo ideální počasí vyrazit do přírody, sesednout se k ohni a dát se do vaření. Nakrájet cibuli, hovězí masíčko, nějaké to koření a honem s tím do kotlíku, čas utíká.

Ze soutěže ve vaření kotlíkového guláše v Novém Strašecí. | Foto: Iveta Maierová