Jak vodáci bojovali s nařízeními více přiblížila spolumajitelka půjčovny lodí a organizátorka dobrovolnické akce Alžběta Fleisigová.

Jak jste postupovali, když vám nařízená karanténa nabourala čištění Berounky?

Jakmile jsme se dozvěděli o variantě, že čištění nebudeme moci zorganizovat, ihned jsme o tom informovali na webových a facebookových stránkách. Rozhodli jsme se, že akci oficiálně zatím rušit nebudeme a vyčkáme, jak se situace bude dále vyvíjet. Zvažovali jsme možnost, že by čištění proběhlo v běžném rozsahu, tedy od Plzně až po Zvíkovec, ovšem bez večerního doprovodného programu. Další překážkou ovšem bylo zajištění hromadné dopravy dobrovolníků, což by řadu lidí odradilo od účasti. Proto jsme se rozhodli akci přesunout na přívětivější dobu.

Máte již přesnější datum náhradního termínu?

Doufáme, že čištění proběhne v září, ale přesný termín zatím nevíme. Na jaře nejsou břehy ještě tolik zarostlé a odpadky se lépe hledají. I s ohledem na tento fakt budeme nejspíš volit nějaké pozdější podzimní datum.

Stejně se nakonec pár dobrovolníků na lodích vydalo uklízet již v dubnu. Jak se tato akce zrealizovala?

Bylo nám líto volné soboty, a proto jsme se v půjčovně rozhodli, že uspořádáme menší "rouškový" úklid na úseku z Roztok do Zbečna, který je dopravně nejdostupnější. Výzvu jsme zveřejnili asi 10 dní předem a čekali jsme, jestli se do toho vůbec někomu bude chtít. Nakonec nás bylo 14, jeden dobrovolník přijel dokonce až z Prachatic. Ze sponzorů jsme nikoho neoslovovali. Pytle a rukavice nám zbyly z loňska a občerstvení jsme pro dobrovolníky připravili sami. Až na to, že jsme na sobě měli všichni roušky, nemohli jsme si dopřát společné opékání buřtů a každý si musel zajistit odvoz, se úklid jako takový od toho loňského v ničem nelišil.

Máte představu, kolik odpadu se posbíralo?

Posbíralo se 20 pytlů odpadků, nějaké pneumatiky, lino, koberec, buben z pračky a další. Běžně při úklidu úseku z Tříman do Zvíkovce odebíráme od dobrovolníků odpad na třech sběrných místech a účastníci tak mají v lodi pořád dostatek místa. Tady to bohužel nešlo, a tak museli vše odvézt až do "cíle“. Všechen nasbíraný odpad jsme hned v týdnu roztřídili.

Poděkovat bych chtěla především dobrovolníkům, kteří se tohoto spontánního čištění zúčastnili. Věřili jsme, že i přes drobná omezení nám všem jde především o úklid řeky od odpadků a proto jsme se do organizace pustili. Vše proběhlo hladce a doufáme, že čisté břehy Berounky vydrží déle, než do začátku vodácké sezóny.

Vyražte na vodu

Po každém zapůjčení se všechen materiál desinfikuje. V rámci bezpečnosti zatím není poskytována doprava osob. Na vodu vyrazte ve skupince v počtu do 10 lidí. Na turistické kanoi je vzdálenost mezi sedačkami více než 2 metry, proto je možná jízda i s cizí osobou. Splutí na raftu je možné stále jen pro členy jedné domácnosti. Vybavení je nutné přebírat v rouškách a dodržovat mezi ostatními vodáky 2 metrové rozestupy. Během plavby je pak udělena výjimka při nošení roušky, protože by mohla znamenat riziko v případě cvaknutí.