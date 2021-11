OBRAZEM: Jan Saudek navštívil Lány, aby zde zahájil výstavu svých fotografií

Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech na výstavu fotografií Jana Saudka. Jedná se o průřez fotografií z celé kariéry tohoto jedinečného fotografa. Výstava dále potrvá do 30. ledna 2022, přičemž není vhodná pro návštěvníky do 15 let.