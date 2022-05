Aby to nebylo jen obyčejné pálení čarodějnic, nesuchyňští dobrovolní hasiči připravili pro děti zábavné disciplíny, kdy za účast v těchto disciplínách dostaly děti drobné odměny v podobě sladkostí. Nedříve si děti opekly buřty na ohni a pak začalo to pravé pálení, kdy na hranici skončily připravené čarodějnice. Sousedi se po dlouhé době opět společně setkali a jelikož akci počasí přálo, probírala se všechna témata dlouho do noci.