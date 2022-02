OBRAZEM: Zimní olympiáda hezky v teplíčku. Školkové děti z Čisté si zasoutěžily

Jaké to je reprezentovat svou zemi na zimních olympijských hrách? Vyzkoušet by to chtěl skoro každý, jenže nakonec se to podaří jen hrstce elitních sportovců. Děti z MŠ v Čisté si však mohly olympijské zápolení vyzkoušet. i když samozřejmě nešlo o pravou olympiádu. Zkusily si v teple své školky různé disciplíny, které se podobají oblíbeným zimním sportům. O jaké sporty šlo? To si můžete prohlédnout v bohaté galerii.

