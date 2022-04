Od úmrtí Iva Mičky uplynulo již deset let

Čtenář reportér Čtenář

Je to už deset let, co postihla rakovnické kulturní a společenské dění veliká ztráta. Zemřel učitel, novinář, spisovatel, hudebník, organizátor uměleckých výstav Ivo Mička. Již jeho otec patřil k zakladatelům a aktivním členům Společnosti přátel umění a o hudbu a výtvarné umění v Rakovníku se staral i po jejím zrušení. My mladší si ho pamatujeme, jak jako penzista vypomáhal v městské knihovně i jako autora „Kulturní tváře …“ dosud jediné vyčerpávající publikace o umělcích na Rakovnicku.

Ivo Mička | Foto: Se souhlasem Václava Zoubka