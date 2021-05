letošní v pořadí pátý ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open více než kdy jindy upozorňuje na přínos a význam uměleckého vzdělávání. Déle než rok trvající pandemie citelně zasáhla i do oblasti základního uměleckého vzdělávání.

Pátý ročník celostátní festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open symbolicky odstartuje online premiérou Ódy na radost. | Foto: archiv organizátorů

Oproti loňskému roku, kdy se ZUŠ potýkaly se zaváděním distanční výuky a snažily se děti zapojit do nejrůznějších online projektů, čelí nyní mnohem závažnějšímu problému, a to udržení motivace svých žáku a zamezit jejich případnému odhlašování ze studia. Velkou část stávajícího školního roku byly základní umělecké školy zavřené. Proto letošní ročník ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci se základními uměleckými školami a dalšími institucemi, proběhne opět ve volném termínu od jara do konce roku.