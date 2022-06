Z našeho gymnázia byl do Prahy pozván Adam Bretšnajder (O5), který byl loni pátý v ústředním kole Astronomické olympiády a ceremoniálu se zúčastnil také student MFF UK Vilém Gutvald, který v uplynulém školním roce ještě jako student GZWR obsadil třetí místo v celostátním kole Logické olympiády.

„Vážím si toho, že se mladí lidé navzdory složitým podmínkám do soutěží přihlásili, a dokonce dosáhli tak výborných umístění. Účast na podobných soutěžích je pro žáky a studenty vždycky přínosem, protože je rozvíjí i do budoucna. Příprava přináší vědomosti a skládá je do souvislostí,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Adamovi i Vilémovi gratulujeme a děkujeme za excelentní reprezentaci našeho gymnázia!

Autor: Martina Voříšková, GZW Rakovník

