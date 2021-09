Rekvalifikační kurzy a další vzdělávání odsouzených je nedílnou a velmi důležitou součástí reintegrace odsouzených do společnosti po propuštění. Přibližně 50 % vězněných osob uvedlo jako nejvyšší vzdělání základní, nedokončené základní nebo zvláštní školu. S tímto vzděláním v kombinaci s kriminální minulostí nemají po propuštění velké šance na získání zaměstnání.

Již v předchozích letech bylo v rámci Memoranda VS ČR a ÚP ČR proškoleno 29 vězňů (20 VZV, 2 křovinořez a motorová sekačka, 7 křovinořez, motorová sekačka a motorová pila), kteří si tak rozšířili možnosti pracovního uplatnění po propuštění z výkonu trestu. K nim letos přibylo dalších deset vězněných osob. Na měsíc říjen je naplánován další běh tohoto kurzu, tentokrát pro sedm odsouzených. V minulém roce byl připraven tento kurz pro více než 20 odsouzených, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohl být realizován.

Po více než ročním přerušení z důvodu opatření v souvislosti s Covid-19 navázala Věznice Oráčov na několikaletou spolupráci s pobočkou Úřadu práce v Rakovníku. V rámci sjednaného Memoranda mezi VS ČR a ÚP ČR byl realizován v termínu od 23. srpna do 3. září rekvalifikační kurz Obsluha vozíku a motovozíku pro vězněné osoby.

