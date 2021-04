Sedmý ročník Run and Help, neboli Běhání, které pomáhá, odstartují symbolicky studenti Sportovního gymnázia Kladno. Charitativní běhy budou probíhat po celé republice až do 20. června. Výtěžek opět pomůže lidem s handicapem z celého Česka. Ambasadorem letošního ročníku je moderní pětibojař a olympionik David Svoboda.

Konto Bariéry | Foto: archiv organizátorů

Kouzlo projektu Konta Bariéry spočívá v tom, že si ho všichni účastníci upraví na míru. Letošní Run and Help je kvůli pandemii covid-19 netradiční, více virtuální. Zapojit se tedy může kdokoli, kdekoli a kdykoli. Minimální startovné je 20 korun a délka trati je zcela libovolná. Není nutné běžet, stačí se projít s rodinou nebo s kamarády. Běhat a pomáhat je možné až do 20. června 2021. Zájemci o účast se mohou do Run and Help přihlásit jednoduše na stránkách Konta Bariéry.