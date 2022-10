Lokomotiva byla do Meiningenu převezena zrezivělá a ve špatném stavu. Vždyť tato česká železniční klasika byla přes 50 let odstavena na různých místech pod širým nebem a chátrala v důsledku povětrnostních vlivů. „Díky desítkám let zkušeností s diagnostikou a následnou opravou komponent přesně víme, co je třeba vyměnit, co lze například pouze vyčistit a znovu použít a co je třeba vyrobit jako kompletně nové. Přesto nám tento projekt přinášel stále nové výzvy. Na skutečnost, že jsme mohli významně přispět k tomu, aby se tato jedinečná technická památka mohla příští rok opět prohánět po kolejích v naší sousední zemi, jsme mimořádně hrdí“, říká Stefan Ley ředitel opravny na parní lokomotivy v Meiningenu.