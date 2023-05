/FOTOGALERIE/ Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka připravilo na druhý květnový víkend akci, která potěší fanoušky parních vlaků. Z Prahy do Lužné pojede oba dva dny historický vlak v čele s parní lokomotivou 475.111 Šlechtičnou a vyhlídkové jízdy jsou připravené také z Lužné směrem do Rakovníka a Řevničova. Atraktivní program bude připravený také přímo na točně muzea, kde se představí roztopené parní lokomotivy. Zájemci si během víkendové akce budou moci poprvé zakoupit letošní pivní speciál „Kryšpín“, čímž podpoří opravu parní lokomotivy 365.024.

Během soboty a neděle budou připravené také tři vyhlídkové jízdy jiným parním vlakem, který povezou střídavě parní lokomotivy 310.093, 354.195, 534.0323 nebo EP 1000 | Foto: České dráhy

„Na víkend 13. a 14. května jsme v ČD Muzeu připravili první větší akci letošní sezóny, při které vyjedou i parní vlaky z hlavního města. Největší atrakcí v muzeu bude setkání šesti zatopených parních lokomotiv na točně, které plánujeme oba dva dny v 11:15 a 14:15 hodin,“ říká Marek Plochý, ředitel Centra historických vozidel Českých drah, a doplňuje: „Návštěvníci se mohou těšit i na vyhlídkové parní jízdy do Rakovníka a Řevničova nebo na možnost prohlídky inovovaných expozic muzea. V provozu bude i muzejní úzkokolejná dráha.“

Parní vlak v čele s lokomotivou 475.111 (IMC Plzeň) metropole do Lužné u Rakovníka bude odjíždět v 9:03 z pražského hlavního nádraží, pojede přes Hostivici a Kladno a do Lužné u Rakovníka přijede v 10:40. Zpět do Prahy se pak bude vracet z Lužné oba dva dny v 15:09 a na pražské hlavní nádraží má plánovaný příjezd v 16:32.

Jednosměrné jízdenky z Prahy do Lužné nebo naopak se prodávají za 250 Kč, jízdenka pro děti od 6 do 18 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P a jejich průvodce stojí 200 Kč. Děti do 6 let cestují vlakem zdarma bez nároku na místo k sezení. Jízdenky jsou v prodeji v e-shopu ČD a také ve všech pokladnách Českých drah.

Během soboty a neděle budou připravené také tři vyhlídkové jízdy jiným parním vlakem, který povezou střídavě parní lokomotivy 310.093, 354.195, 534.0323 nebo EP 1000. Zájemci se budou moci dvakrát svézt z Lužné u Rakovníka do Řevničova a zpět (odjezdy z Lužné budou v 9:57 a 13:57), přesně v poledne je pak plánovaná jízda z Lužné do Řevničova a zpět. V těchto vlacích budou v prodeji zpáteční jízdenky za 200 Kč pro dospělé, resp. za 160 Kč pro děti od 6 do 18 let. Prodávat se budou přímo ve vlaku.

Návštěvníci muzea si oba dva dny v 11:15 a 14:15 prohlédnou parní lokomotivy 213.902 (BéeSka, Výtopna Zlíchov), 310.093 (Kafemlejnek), 354.195 (Všudybylka), 534.0323 (Kremák), 475.111 (IMC Plzeň) a EP 1000, které budou roztopené na točně muzea. K vidění bude také požární vlak a stánky Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Na muzejní úzkorozchodné dráze pojedou motorové vlaky.

Během Parního víkendu bude možné poprvé zakoupit letošní pivní speciál "Kryšpín". Následně bude v prodeji ve všech minibarech provozovaných v síti Českých drah. Zakoupením pivního speciálu fanoušci podpoří opravu parní lokomotivy 365.024. Speciál je pojmenovaný po konstruktéru Vojtěchu Kryšpínovi, který tuto lokomotivu navrhl.

