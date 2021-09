Pětimetrový kaktus po půl století poprvé rozkvetl

Když manželka dostala dárek od rodičů k Vánocům, netušili jsme, že se kaktus dožije pětapadesáti let a dosáhne výšky pěti metrů. Letos konečně vykvetl, což je Chorvatsku mnohem častější jev. Když vykvetl, tak pravděpodobně zajde, ale ani se nezlobím, protože mi musí sousedé pomáhat ho dávat na zimu do garáže a je to náročné. Kaktusy jsme měli dva, ten druhý jsme dali Lázním Poděbrady.