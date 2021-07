Pivovar v Olešné pořádá třídenní hudební festival, pivo chybět samozřejmě nebude

Úvod do prázdnin, prodloužený víkend, to vše už za rohem! Pivovar Olešná otevře svá vrata všem příznivcům nejen ostřejší hudby a parádní zábavy od 3. do 5. července. K poslechu bude nejen punkrock, alternativa ale i jazz, soul. Tři dny dobré muziky, jídla a vychlazených olešenských půllitrů a hlavně skvělé atmosféry sdílené s přáteli. Stanování možné na louce poblíž pivovaru.

Aneta & Soul Uncels. | Foto: Malkovský Pavel