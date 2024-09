U pokladny návštěvníci nejprve obdrželi kartičku s názvy pohádkových postav, do které po splnění jednoduchého úkolu postavičky vepisovaly písmeno do tajenky. Za vyplněnou tajenku potom děti ve stánku s výdejem odměn obdržely pěkný balíček s pitíčkem, lízátkem a dalšími drobnostmi. Hned za pokladnou účastníky vítala cedule s nápisem Do pohádky, a odtud už se mohli návštěvníci rozprchnout do všech stran a plnit zábavné úkoly na šestnácti pohádkových stanovištích. Děti si tak užily loupání perníčku z Perníkové chaloupky, vyvažování hříchů a ctností v Pekle, proplétání se čarodějnou pavučinou u Čarodějnic či hod na cíl u Tučňáků z Madagaskaru, šašků, pirátů i indiánů. U vodníků i tučňáků je čekalo také lovení rybiček, u pirátů pak přechod po prkně a u indiánů překážková dráha, kterou děti projely na dřevěném koníkovi.

Svou šikovnost mohli návštěvníci ukázat při zatloukání hřebíků do polínka a rovnání nářadí u Pata a Mata, při zdolávání záludných úkolů u Aladdina a Jasmíny, při střelbě lukem, nebo při hledání a skládání částí sněhuláka Olafa z Ledového království. Děti se také pořádně zapotily při rozcvičce se Šmouly a došly si i k rodinnému oltáři z mexické pohádky Coco, kde si také mohly vyrobit škrabošku. Většině účastníků však dělalo radost i samotné setkání s postavičkami: včelími medvídky, dědkem a bábou z Perníkové chaloupky, myšákem Mickey a Minnií, Elsou a Annou z Ledového království či s motýlem Emanuelem a Makovou panenkou. Na některých stanovištích děti poznávaly postavičky z pohádek a skládaly pohádkové puzzle. Návštěvníky potěšily i velké houpačky u Křemílka, Vochůmurky a Rákosníčka. Sobotní počasí nám opravdu přálo a pohádkové putování parkem tak navštívilo na 300 dětí s rodiči.

Autor: Tomáš Doležal