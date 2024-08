Policisté se v letních měsících zaměřují na návštěvníky vodních ploch a snaží se jim předat důležité informace o tom, jak se chovat bezpečně u vody i na vodě. Kromě toho jim také radí, jak si chránit svůj majetek či cennosti, které si s sebou k vodě přinášejí.

Hlídka z obvodního oddělení Jesenice společně s preventistkou aktivně oslovovali návštěvníky vodních ploch, aby je upozornil na možná rizika spojená s vodními radovánkami. Jejich hlavním cílem bylo chránit zdraví lidí a poskytnout jim užitečné informace nejen o bezpečném chování na vodě, ale i v její blízkosti.

Bezpečně u vody také proběhlo v srpnu podél řeky Berounky. Tentokrát preventistka spojila síly s obvodním oddělením Roztoky. Společně se zaměřili nejen na dospělé, ale i na děti, které s radostí trávily svůj volný čas u vody.

Policisté poskytovali cenné rady o bezpečnosti u vodních ploch, včetně informací o dodržování základních bezpečnostních zásad. Kromě toho byly rozdávány informační letáky s podrobnými návody a tipy. Zároveň byl kladen důraz na ochranu osobních věcí a majetku, aby si návštěvníci užili vodní radovánky bez zbytečných starostí.

Na závěr si zopakujeme desatero bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

Nechoď do vody jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

Měj u sebe vždy nějako u záchrannou či plovoucí pomůcku.

Důvěřuj vodním záchranářům, plavčíkům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.