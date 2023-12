/FOTO/ Vedoucí lékařka porodního sálu gynekologicko-porodnického oddělení rakovnické nemocnice Tereza Zobalová absolvovala nedávno stáž v renomované berlínské klinice Charité. Cílem stáže bylo seznámit se s moderní technikou jemného císařského řezu, která je velmi šetrná k rodičkám a novorozencům.

Stáž vedoucí lékařky porodnického sálu gynekologicko-porodnického oddělení rakovnické nemocnice Terezy Zobalové v berlínské nemocnici Charité. | Foto: se souhlasem Terezy Zobalové

"Mezi našimi klientkami roste zájem o tuto metodu, a tak pan primář Poláček hledal, kde bychom se mohli inspirovat,“ uvedla Tereza Zobalová. Na rozdíl od klasického císařského řezu vidí oba rodiče miminko ještě před ošetřením a mohou si na něj sáhnout, kdežto u klasického císařského řezu až po ošetření.

„Rodiče jsou aktivní součástí operace, mohou dokonce přestřihnout pupečník a jsou v kontaktu s miminkem od narození po celou dobu operace a pak dále na nadstandardním pokoji a nedochází tak k žádné separaci,“ upřesnila Tereza Zobalová.

Jak vyplývá z německé studie profesora Henricha, přináší tato nová metoda císařského řezu řadu výhod pro matky a novorozence a je stále více vyhledávanou alternativou v oboru perinatologie.

První týden s ní v hlavním německém městě byla i Gabriela Moslerová, studentka posledního ročníku 2. Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze, která se chystá po ukončení studia nastoupit na porodnické oddělení rakovnické nemocnice.

„Bylo skvělé že jsme mohly zároveň sledovat operační techniku i péči o novorozence,“ řekla lékařka, která dodala, že bylo pro ní velkou ctí učit se od odborníků na Charité. „Pomohlo mi to získat nové poznatky, které mohou výrazně přispět k zlepšení péče o těhotné ženy a novorozence v rakovnické nemocnici“ upřesnila Tereza Zobalová. Se zahájením aplikování této šetrné metody se v rakovnické porodnici počítá začátkem příštího roku.

Co se týče přístrojového vybavení nebo léků, je české zdravotnictví srovnatelné s německým. To však má výhodu v početnějším personálním obsazení, a tak lékaři i zdravotní sestry mohou být v práci kratší dobu než u nás. Tento stav trvá už několik desítek let.

Jan Ziegler