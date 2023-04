Blíží se další ročník Tuchlovické pouti. Letos se koná od 5. do 7. května

/FOTOGALERIE/ Počátkem května se koná další ročník Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť. Tentokrát bude třídenní od pátku 5. května do neděle 7. května. Organizátoři pro vás opět chystají pestrou tanečně – hudebně – divadelní směs, z níž si jistě vybere každý, kdo v daném termínu zavítá do Nového Strašecí či do Tuchlovic.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tuchlovická pouť | Foto: Jana Jirásková

Účastníky jistě nadchnou svými vystoupeními soubory hned z několika zajímavých míst naší republiky. Konkrétně to bude Vonice ze Zlína, Vysočan z Hlinska, Javor z Lomnice nad Lužnicí a také Rokytí z Rokycan. Nebudou chybět ani festivalové stálice jako například pořádající Čtyřlístek, rakovnické Borůvky, Notičky z Řevnic, pražští Gaudeamus VŠE, Kytice a Rosénka, Jarošovci z Mělníka či Šáteček z Nymburka. V pátek se uskuteční tradiční koncert v tuchlovickém kostelíku a poté v Novostrašeckém kulturním centru zahrají, zazpívají a zatančí domácí Čtyřlístek a Lísteček spolu s Borůvkami z Rakovníka a jedním ze vzdálenějších hostů – s Vonicou ze Zlína. Mezinárodní kuchařská soutěž na GSOŠ Podbořany ukázala mimořádné výkony V sobotu po 10. hodině mohou účastníci zajít do tuchlovického parku na malou folklorní ochutnávku. Po obědě organizátoři vzpomenou na jednoho ze zakladatelů festivalu, Bohouška Chocholu, a průvodem dojdou až k jeho hrobu na místním hřbitově. Cestou se samozřejmě bude hrát a zpívat.Hlavní sobotní program inspirovaný nesmrtelným Karlem Hašlerem začne v amfiteátru letního kina ve 14.30 hodin. V podvečer vystoupí od 19 hodin cimbálová muzika Harafica. Nadšení mladí muzikanti z okolí Uherského Hradiště s sebou přivezou zpracování lidových písní především z oblasti Moravského Slovácka a také některých slovenských regionů. Po jejich vystoupení nebude chybět v programu festivalu ani Škola tanců (od 20.30 hodin) a poté samozřejmě ani tradiční Nokturno. Podívejte se: Populární Wohnouti předvedli v Rakovníku skvělou akustickou show Ve dvou nedělních programech, od 10.30 a 14.00 hodin se představí děti z Mateřské školy Tuchlovice a další dětské i dospělé folklorní soubory, které přijaly pozvání na letošní ročník festivalu. Po nedělním obědě se uskuteční loutkové představení pro děti i dospělé, které s sebou ze Žižkova přiveze skupina Toy Machine o. s. Středočeský folklorní festival Tuchlovická pouť