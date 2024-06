/FOTOGALERIE,VIDEO/ Slunečný červnový den jako by vyzýval k netradiční hodině matematiky, a tak si sekunda rakovnického gymnázia zopakovala procenta v rakovnickém parku. Za každý správně vypočítaný příklad písmenko, písmenko k písmenku a máme tu vyluštěnou tajenku: Starověký Rhindův papyrus.

Že nevíte, co to je? To se může během chvilky změnit! Ti nejrychlejší a nejzvídavější luštitelé z O2 spolu s umělou inteligencí totiž během vyučovací hodiny ještě stihli vytvořit krátké audio nejen pro své spolužáky, ale také ostatní.

Autor: Markéta Voříšková