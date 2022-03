Jak vypadají vzácná místa naší krajiny? Myslíte, že rozeznáte ekologicky cenné biotopy od těch běžných? Jaké druhy takové biotopy hostí a proč je potřeba je chránit? Co může pro ochranu přírody udělat každý z nás, aniž by opustil teplo domova? Na tyto otázky vám odpoví Kateřina Lagner Zímová, krajinná ekoložka. Vlastní dotazy a podněty do diskuse jsou vítány.