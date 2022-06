110 LET – tak dlouho už žije turistikou Klub českých turistů v Rakovníku, který byl založen 14. prosince 1912 na ustavující schůzi v hotelu Jerie. V současné době žije hlavně pěší turistikou doma i v zahraničí, ale zbyde čas i na návštěvy divadelních představení či posezení v hospůdce u piva. Naši činnost a naše zážitky z cest jsme vtělili do výstavy v Galerii Samson Cafeé, v jejímž rámci bude rakovnický muzejník a turista Jan Renner uveden do síně slávy české turistiky. Výstavu zahájíme vernisáží ve středu 30. června 2022 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 23. září 2022.