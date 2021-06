Projekt Atleti spolu volně navazuje na úspěšný loňský restart závodní atletiky, jenž se uskutečnil pod názvem Spolu na startu, jehož se zúčastnilo v jeden den více než 17 000 atletů na 173 stadionech. Tentokrát se na všech stadionech a dalších sportovištích v České republice otevřou dveře všem příznivcům atletiky. Stadiony nebudou patřit jen dětem, ale také jejich rodičům a všem, kteří mají rádi královnu sportu. Na 251 místech napříč celou Českou republikou proběhnout závody dětí, dospělých, veteránů i handicapovaných atletů.

Hlavním cílem projektu je dostat nejen děti zpět k atletice a pravidelnému pohybu. Dveře budou otevřeny i pro ty, kteří chtějí poznat krásy atletiky a poskytnout jim prostor pro pohyb v době omezení jiných kolektivních sportů. Český atleticky svaz se i tímto projektem snaží o podporu atletických klubů a oddílů ke znovu nastartování aktivit a činností, protože soudržnost, podpora a síla atletické rodiny je základem budoucnosti královny sportu.

Celý projekt Atleti spolu odstartuje ve středu 2. června, kdy se napříč celou Českou republikou uskuteční atletické happeningy. V jejich rámci budou připraveny doprovodné programy v podobě atletických workshopů, her, autogramiád a dalších zábavných činností. Děti budou mít možnost si vyzkoušet jednotlivé atletické disciplíny a dozvědí se něco o historii a pravidlech atletiky. Projektu by se mělo zúčastnit přes 21 000 atletů z 251 přihlášených atletických klubů a oddílů. „Těší mě, že můžeme navázat na loňský projekt Spolu na startu. Tehdy jsme měli vizi, aby se v jeden den sešli atleti na 100 stadionech v České republice, což jsme výrazně překonali, když bylo konečné číslo 173. O to větší radost mám, že naši letošní výzvu vyslyšelo 251 atletických oddílů a účast více než 21 tisíc atletů je deklarací toho, že atleti chtějí být spolu. Rádi bychom, aby se projekt Atleti spolu stal novým impulzem, který ukáže sílu a soudržnost atletiky,“ uvedl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Patrony projektu jsou světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská šampionka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, trojnásobný halový mistr světa i Evropy na 400 metrů Pavel Maslák a halový mistr Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk. „Těším se na tento atletický svátek. Jsem ráda, že budou atleti mít opět svůj den. Děti se konečně vrátí ke sportu a brzy snad i k závodění. To je nesmírně důležité. Věřím v sounáležitost atletické rodiny a že ukážeme, že jsme jeden tým a držíme spolu, od reprezentantů až po malé děti,“ vzkazuje Barbora Špotáková.

Na středu 2. června je pak naplánován také atletický mítink, kterého by se měly zúčastnit největší hvězdy české atletiky. Těšit se můžeme i na Virtuální běh na 5 kilometrů. Právě virtuální běhy jsou v posledních měsících jediným způsobem, jak mohou nejen hobby běžci, ale i výkonnostní závodníci poměřit své síly alespoň na dálku. Tohoto virtuálního běžeckého klání se mohou zúčastnit všichni příznivci královny sportu. Jeho patronkou je elitní česká vytrvalkyně Marcela Joglová, která bude Českou republiku reprezentovat na nadcházejících olympijských hrách v Tokiu na maratonské trati. „V dnešní době jsou klasické hromadné běžecké závody v nedohlednu. Jsem ráda, že Český atletický svaz přišel s projektem virtuálního závodu. Sport je důležitý pro všechny a zejména děti potřebují motivaci k pohybu. Být patronkou pro mě znamená něco zaštiťovat, tedy věřit v tuto myšlenku, podporovat ji a předávat dál. Moc se na tuto roli těším. Mám ráda akce tohoto typu, kdy mohu své zkušenosti předávat ostatním,“ vzkazuje Marcela.

Do veřejné výzvy se zapojí například také několikanásobní čeští rekordmani na běžeckých distancích a též životní partneři Kristiina Mäki a Filip Sasínek.

Atletické dění v rámci projektu Atleti spolu – den s českou atletikou bude možné sledovat od 11:30 do 20:00 hodin prostřednictvím streamu na facebookových stránkách Česká atletika. Od 17:00 do 20:00 pak poběží přímý přenos na obrazovkách stanice ČT sport.

Všechny aktivity proběhnou za dodržených aktuálních vládních opatření.

Autor: Petr Jelínek