Zásady První pomoci by měl znát každý laik, jelikož nebezpečí spojené s běžným, každodenním životem nás doprovází na každém kroku, a nikdy nevíme, co se může přihodit. Proto je důležité začít se s první pomocí seznamovat již v takto raném věku a vést děti k ochraně jak svého vlastního zdraví, tak zdraví ostatních.

V Mateřské škole v Lukách se v rámci Šablon II v projektu Aktivní školka uskutečnil projektový den právě na téma První pomoc, kterým děti provázela paní Lucie Kolářová z Českého červeného kříže. | Foto: Pavla Mašková, Mateřská škola V Lukách Rakovník

Předškolní věk je věk, kdy děti formou hravého a situačního učení přijímají spousty poznatků, znalostí a dovedností, zvykají si na neznámé situace a děje, a to, co se naučí právě v předškolním věku, si ukládají do paměti a získané poznatky si s sebou nesou celý život.