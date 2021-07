Tento pochod byl také součástí seriálu akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Letošní ročník, bohužel, poměrně ovlivnila koronavirová situace, neboť dorazilo méně lidí než obvykle – tentokrát okolo dvou set. Mezi nimi se však vyskytly některé notoricky známé tváře z let minulých. Příkladem budiž Pavel Švarc z Příbrami, který si pravidelně vybírá nejdelší distance. Částečně jde a částečně běží, a to už mu je téměř osmdesát let! Jeho opálená, drobnější šlachovitá postava vždy jen v tričku a trenýrkách už k našemu pochodu zkrátka tak trochu patří. Celkově nás potěšilo, že si deset lidí zvolilo padesátikilometrovou variantu, jindy to bývá tak jeden, dva. Většina se ale klasicky držela středních vzdáleností,“ popisuje průběh předseda odboru Klubu českých turistů Rakovník Jiří Laibl.

První den začínali pochoníci od časného rána vycházet od rakovnické sokolovny, nejdříve od 6,30 hodin na trasy 37 a 50 kilometrů, v rozmezí 7 až 10 hodin přišly na řadu vzdálenosti o délkách 15 a 21 kilometrů v rozmezí 7 až 10 hodin a účastníci, kteří zvolili 10 km, měli čas vyrazit až do 12 hodin. Na hrad Krakovec, kde mistr Jan Hus kázal, zamířili až na nejkratší etapu všichni aktéři a střední vzdálenosti odtud čekal návrat autobusem. V neděli byl program volnější, poutníci měli pouze doporučené kurzy a mohli vyjít kdykoliv dopoledne.

„Radost nám udělalo počasí, které bylo pro pěší turistiku naprosto ideální. Teploty nepřesahovaly 25 stupňů Celsia, sem tam zafoukal osvěžující větřík, nebe přešel nějaký ten mráček, ale obešlo se to bez deště. Stejně jako v uplynulých ročnících se i tentokrát turisté těšili na suvenýr z cesty v podobě diplomu a obkladačky s motivem pochodu. Účastí na pochodu se současně mohli zapojit do plnění výzev v rámci seriálu Česko – Moravsko – Slezský Chodec, Grand Slam I. – IV. či Oblastní turistický odznak Rakovnicko,“ uzavírá Jiří Laibl.

Putování za mistrem Janem.Zdroj: Vladimír Zemánek

Autor: Michaela Kratochvílová