Jedná se o první videoklip skupiny?

Videoklip ke skladbě Murmur of the wounded River, tedy Šepot zraněné řeky vznikl letos v dubnu a je naším v pořadí třetím videoklipem. Natáčeli jsme v Tuřanech, Novém Strašecí a v okolí Řevničova.

Byly nějaké překážky při natáčení?

Každé natáčení v exteriéru je tak trochu risk a náš natáčecí den začal sněžením, takže pochybnosti o realizaci byly velké.

Jestli tomu dobře rozumím, tak jste to nakonec zvládli a nějaké další potíže?

Počasí se nakonec trochu umoudřilo, ale stejně jsme se dostali do skluzu, takže jsme vzdálenější lokace museli rychle nahradit. Mnohem horší byla zima, která nás celým natáčením provázela, takže velké poděkování patří komparsistce Terce, naštěstí to neodnesla ani rýmou.

Píseň se jmenuje „Murmur of the wounded River“, takže to zpoždění je důvodem proč se ve videoklipu neobjevila řeka?

Ne, řeka nebyla v plánu, je to pouze symbolika a znázorňuje ji tančící dívka.

O čem tedy píseň pojednává?

Řeka symbolizuje život, který proudí, je plný zvratů a když se najednou zastaví a přijde konec, tak je hrozně těžké se s tím vyrovnat. Pochybujeme, zlobíme se, pláčeme, hledáme útěchu, ale zároveň musíme bojovat, abychom nepropadli smutku a nenechali se stáhnout na samé dno. Musíme to překonat, pokračovat ve své cestě a žít, i když je to někdy těžké.

V současné době ovlivňuje naše životy koronavirus, ovlivnil i vaší tvorbu?

Samozřejmě, nemůžeme nikde vystupovat, YouTube a sociální sítě nemohou nahradit přímý kontakt s publikem, ale pracujeme, tvoříme, nechceme se nechat znechutit, takže momentálně připravujeme vydání ryze českého alba.

Byl váš poslední videoklip ovlivněn současnou pandemií?

Možná to tak vypadá, ale nebyl. Hudbu a text jsme složili těsně před propuknutím pandemie, takže úplná souvislost tam není.

Videoklip jste natáčeli až letos v dubnu, proč taková prodleva?

To je jednoduché, každá legrace něco stojí. Jsme studenti, občas sice něco vyděláme na brigádě, ale bez podpory rodičů a kamarádů bychom nic nenatočili. Moc děkujeme a vážíme si toho.

Co připravujete do budoucna?

Dokončujeme album s českými texty, ke kterému plánujeme natočit minimálně dva videoklipy a samozřejmě bychom už rádi začali koncertovat.

Zdroj: Youtube

Autor: Jiřina Hejduková