Mezi zájmy studentů Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku patří i hudba. Na škole je řada šikovných muzikantů a část z nich tvoří většinu kapely ZUŠ Rakovník - The Smallpeople. Ta pod vedením dvou zapálených učitelů, Martiny Polanové a Leoše Janouška už mnohokrát ukázala široké veřejnosti, co dovedou.

The Smallpeople. | Foto: GZW Rakovník

Mezi jejich poslední úspěchy patří postup do finále soutěže Středočeského kraje pro začínající kapely – Skutečné ligy, rovnou ze základního kola. Svým dosavadním hodnocením (36,5 bodů) „předběhla“ několik dospěláckých kapel a umístila se na skvělém 1. místě v základním kole v Rakovníku a na 1. místě v kategorii Junior (kapely do 18 let). Součástí soutěže je i hlasování veřejnosti o „cenu diváků“.